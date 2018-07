Vettel comemora corrida sem chuva e exalta Red Bull

"O carro estava melhor do que eu esperava, o que gostei bastante. Felizmente, não houve chuva, então não precisamos fazer alertas. Foi uma tarde confortável para nós", comentou o atual tricampeão da Fórmula 1. "Quando o carro está bom, você não quer que a corrida acabe. O carro estava simplesmente um prazer para pilotar".

Guiando um carro em perfeitas condições, Vettel admitiu que ganhou muita confiança ao passar Lewis Hamilton logo depois da largada. "Depois que passei Hamilton, eu tive um ritmo incrível na pista. E assumi o controle da corrida até o fim", disse o vencedor da prova disputada em Spa-Francorchamps.

Ao faturar a quinta vitória do ano, Vettel chegou aos 197 pontos e abriu 46 de vantagem sobre o vice-líder Fernando Alonso. O alemão, contudo, garantiu que não está preocupado com a vantagem no campeonato. "Eu não pensei no campeonato ou nos pontos", assegurou o líder disparado da temporada.