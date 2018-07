Vettel comemora dia 'perfeito' e declara amor a Suzuka

Com o triunfo em Suzuka, Vettel subiu para o terceiro lugar na classificação do Mundial de Pilotos e diminuiu a desvantagem para o líder, seu companheiro de equipe Mark Webber, para 14 pontos, faltando três etapas para o fim do campeonato. O alemão está empatado com o ferrarista Fernando Alonso, mas leva a pior no critério de desempate - venceu três provas na temporada, uma a menos que o espanhol.

"Esse dia foi fantástico, incrível com a pole na manhã e a corrida à tarde. Obviamente foi uma experiência especial com a qualificação e a corrida no mesmo dia. Não foi muito fácil em termos de foco ficar preparado, mas acho que a equipe toda fez um trabalho muito bom", comemorou Vettel.

Essa foi a segunda vitória seguida do alemão em Suzuka, o que não passou despercebido pelo piloto na entrevista coletiva após a prova. "É a primeira corrida que eu ganho duas vezes, então acho que acabo de me apaixonar por essa pista."

A próxima etapa do Mundial será disputada no dia 24 de outubro, na Coreia do Sul. Será a estreia da categoria no país, que construiu o circuito de Yengoam especialmente para a ocasião.