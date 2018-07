Vettel comemora mais uma pole, mas prega cautela O alemão Sebastian Vettel não escondeu a alegria por mais uma pole position neste sábado, mas pregou cautela para a corrida no circuito de Xangai, no domingo. Primeiro no grid nas outras duas etapas do ano, o piloto da Red Bull quer evitar que o excesso de confiança atrapalhe seu desempenho na China.