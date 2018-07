Vettel comemora pole após acidente de sexta na Turquia

"Eu estraguei o carro ontem de manhã, por isso, perdi a sessão da tarde, mas os caras consertaram para hoje e eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Nós conseguimos o tempo hoje, embora nós não tivemos uma manhã livre de problemas e fizemos pouco para alcançá-los. Eu gosto da pista aqui, o que ajuda, e foi bom ver que, sem muitas voltas, eu fui capaz de voltar e encontrar o ritmo, então, diante disso, eu estou muito feliz hoje", afirmou.

Na última parte do treino de classificação, Vettel registrou o tempo de 1min25s049 na sua primeira volta lançada e não voltou mais para a pista. O alemão, a Red Bull e o australiano Mark Webber decidiram não tentar uma nova volta rápida com a intenção de economizar pneus para a corrida. O atual campeão mundial aprovou a estratégia, mas admitiu que foi estranho ser apenas um espectador do final da atividade.

"Estou muito feliz. Foi um pouco engraçado hoje no Q3, porque Mark e eu decidimos que iríamos ignorar a segunda tentativa e assim terminou mais cedo que o normal. Foi uma sensação estranha, como os outros carros na pista fazendo tempo e eu na garagem assistindo. Eles podem bater você e você só pode assistir nas telas e não há nada que você possa fazer. Foi um sentimento estranho, mas uma boa decisão para economizar pneus para a corrida de amanhã", disse.