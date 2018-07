Vettel comemora pole e carro 'muito bom' da Red Bull

O alemão Sebastian Vettel foi o responsável na madrugada deste sábado por garantir a hegemonia da Red Bull nos treinos classificatórios desta temporada da Fórmula 1. No GP da China, ele conquistou a sua terceira pole no ano e a quarta da equipe, que ainda teve o australiano Mark Webber largando em primeiro na Malásia. Para Vettel, a liderança no grid é resultado do carro "muito bom" da escuderia.

Veja também:

Vettel faz a terceira pole no ano em dobradinha da Red Bull na China

"Nós conseguimos a quarta pole consecutiva para a Red Bull. Estamos provando que nós temos um carro muito bom, não importa o circuito. Estou muito satisfeito hoje (sábado)", afirmou o alemão, que aparece em terceiro no Mundial de pilotos, apenas dois pontos atrás do brasileiro Felipe Massa, e vem embalado pela vitória na Malásia.

Mesmo com o bom desempenho da Red Bull, Vettel admitiu a dificuldade para conquistar a pole. "Foi difícil hoje. Eu não estava feliz ontem (sexta-feira) e esta manhã, como o Mark estava um pouco mais rápido que eu. Nós fizemos algumas modificações seguindo o carro do Mark, mas ainda assim foi extremamente difícil", disse. "Eu achei um traçado que funcionou, lembrando coisas do ano passado."

Logo atrás de Vettel, a Red Bull também garantiu a segunda posição no grid com Webber, que ressaltou o esforço da escuderia para fazer os últimos acertos nos carros. "Tínhamos coisas chegando ontem à noite para os nossos carros que nunca deveriam ter chegado aqui com a erupção do vulcão na Europa. Não foi fácil, então foi um grande esforço de equipe", reconheceu o piloto australiano.