Vettel conduz Alemanha ao 7º título na Copa das Nações da Corrida dos Campeões

O alemão da Ferrari, tetracampeão mundial de Fórmula 1, teria como parceiro Pascal Wehrlein. No entanto, o piloto da Sauber sofreu um forte acidente no sábado e foi aconselhado pelos médicos a não competir neste domingo.

Agora Vettel chegou ao sétimo triunfo na competição por países. As outras seis conquistas aconteceram entre os anos de 2007 e 2012 e tiveram como companheiro Michael Schumacher. Após a prova, o piloto prestou uma homenagem ao heptacampeão mundial, que sofreu um acidente enquanto esquiava em 2013, ficou em coma, e hoje vive sob cuidados médicos em sua casa na Suíça.

"Começamos essa jornada juntos. No início, ele me ajudou na maior parte do tempo e eu pude aprender muito. Sempre gostamos muito de ter ele aqui. Nosso pensamento está com ele. Desejamos o melhor", comentou Vettel ao final da competição.

A competição começou com 100% de aproveitamento de Vettel no Grupo B, vencendo os britânicos Jenson Button e David Coulthard, o dinamarquês Tom Kristensen e o norueguês Petter Solberg. Na sequência, disputou a semifinal contra a dupla colombiana formada por Juan Pablo Montoya e Gabby Chaves, e bateu os dois.

Já a grande final foi disputada contra os irmãos norte-americanos Kyle e Kurt Busch. Nem mesmo a torcida local conseguiu parar Sebastian Vettel, que venceu todas as disputas do dia e carregou a Alemanha nas costas até o título.

O evento contou com a participação de Tony Kanaan e Felipe Massa, que compuseram a equipe do Brasil, e de Hélio Castroneves, que fez parte do time da América Latina. Todos eles foram eliminados pelos colombianos na fase de grupos.

MONTOYA VENCE CORRIDA DOS CAMPEÕES

No sábado, o colombiano Juan Pablo Montoya, que hoje corre pela Fórmula Indy, venceu a disputa individual da competição ao bater na final Tom Kristensen, nove vezes campeão das 24 Horas de Le Mans. No entanto, o dia ficou marcado pelo acidente de Wehrlein, que bateu no final da corrida com o brasileiro Felipe Massa e capotou o carro.