Vettel confirma domínio e lidera 2º treino na Austrália

Vettel deu 33 voltas na segunda sessão e registrou o tempo de 1min25s908 na melhor delas. Assim, terminou o dia como o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min26. O alemão foi seguido pelo seu companheiro de equipe na Red Bull. O australiano Mark Webber foi o segundo mais rápido ao marcar o tempo de 1min26s172.

Os dois pilotos da Red Bull foram seguidos pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que registrou 1min26s322 na sua melhor volta. O finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, foi o quarto mais rápido, com o tempo de 1min26s361, seguido pelo francês Romain Grosjean, seu companheiro de equipe, que marcou 1min26s680.

Atual vice-campeão mundial, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, registrou o sexto melhor tempo do dia, com 1min26s748. Ele foi seguido pelo britânico Lewis Hamilton, que faz a sua estreia na equipe Mercedes, e pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que tinha sido o segundo mais rápido no primeiro treino livre e terminou a segunda sessão em oitavo lugar, com o tempo de 1min26s855.

Os alemães Adrian da Sutil, da Force India, e Nico Hulkenberg, da Sauber, completaram as 10 primeiras colocações do segundo treino livre no circuito de Melbourne.

Os pilotos voltam a entrar na pista na madrugada deste sábado, à meia-noite (horário de Brasília), para a disputa do terceiro treino livre. A sessão de classificação está marcada para as 3 horas. O horário é o mesmo da largada no domingo do GP da Austrália de Fórmula 1.

Confira a classificação da segunda sessão de treinos livres para o GP da Austrália:

1º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) -1min25s908

2º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min26s172

3º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min26s322

4º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min26s361

5º Romain Grosjean (FRA/Lotus) -1min26s680

6º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min26s748

7º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min26s772

8º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min26s855

9º Adrian Sutil (ALE/ Force India) - 1min27s435

10º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min28s187

11º Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min28s294

12º Paul Di Resta (GBR/Force India) - 1min28s311

13º Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min28s566

14º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min28s627

15º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) -1min28s772

16º Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min28s852

17º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min28s968

18º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min29s386

19º Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min29s696

20º Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min30s165

21º Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min30s600

22º Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min32s450