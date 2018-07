Vettel conquista a pole position do GP da Malásia; Massa larga em 7º

KUALA LUMPUR - Atual campeão mundial, o alemão Sebastian Vettel conquistou neste sábado, 9, no Circuito Internacional de Sepang, a pole position do GP da Malásia de Fórmula 1. Para isso, o piloto da Red Bull superou o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, em apenas 0s174, em treino de classificação definido apenas nos instantes finais. Agora, Vettel tentará repetir o desempenho do GP da Austrália, que abriu o campeonato, quando fez a pole e venceu a prova.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira parte do treino, e o inglês Jenson Button, da McLaren, liderou a segunda parte da sessão, mas a disputa pelo primeiro lugar foi mesmo entre Vettel e Hamilton. Os dois pilotos foram os únicos a registrar voltas com tempo abaixo de 1min35. Hamilton marcou 1min34s974 e assumiu a primeira colocação no final da terceira parte do treino. Em seguida, porém, Vettel fez 1min34s870 e garantiu a sua segunda pole position na temporada 2011 da Fórmula 1.

A segunda fila do grid de largada do GP da Malásia também será ocupada por pilotos da Red Bull e da McLaren. O australiano Mark Weber conquistou o terceiro lugar, com o tempo de 1min35s179, à frente de Button, com 1min35s200.

O espanhol Fernando Alonso largará da quinta colocação, já que marcou 1min35s802. O piloto da Ferrari será seguido pelo alemão Nick Heidfeld, da Lotus Renault. Já Massa terminou o treino em sétimo lugar, com 1min36s251, à frente do russo Vitaly Petrov, da Renault, do alemão Nico Rosberg, da Mercedes, e do japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, que completam as dez primeiras colocações.

Rosberg, inclusive, tirou o alemão Michael Schumacher da terceira parte do treino de classificação ao registrar uma volta melhor do que a do companheiro da Mercedes nos instantes finais da segunda fase da sessão. Assim, o heptacampeão mundial largará apenas do 11° lugar na Malásia.

O brasileiro Rubens Barrichello também não conseguiu passar para a terceira parte do treino de classificação e iniciará a prova apenas do 15° lugar. Ao contrário do GP da Austrália, os dois pilotos da Hispania - o italiano Vitantonio Liuzzi e o indiano Narain Karthikeyan - conseguiram se classificar para a prova na Malásia. Assim, o GP da Malásia contará com 24 carros.

Confira como ficou o grid de largada do GP da Malásia, que começará a ser disputado às 5 horas (de Brasília) do domingo:

1° Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min34s870

2° Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min34s974

3° Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min35s179

4° Jenson Button (ING/McLaren), 1min35s200

5° Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min35s802

6° Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min36s124

7° Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min36s251

8° Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min36s324

9° Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min36s809

10° Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min36s820

11° Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min37s035

12° Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min37s160

13° Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min37s347

14° Paul di Resta (ESC/Force India), 1min37s370

15° Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min37s496

16° Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min37s528

17° Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min37s593

18° Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min38s276

19° Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min38s645

20° Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min38s791

21° Timo Glock (ALE/Virgin), 1min40s648

22° Jérome D''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min41s001

23°.Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min41s549

24° Narain Karthikeyan (IND/Hispania) 1min42s574

