Vettel conquista pole do GP da Itália e Massa é quarto

MONZA - O alemão Sebastian Vettel parece, até agora, praticamente imbatível no circuito de Monza. Após liderar o segundo e o terceiro treinos livres do GP da Itália, o atual tricampeão mundial dominou completamente a sessão de classificação e faturou a pole position da 12ª etapa da temporada 2013 da Fórmula 1 ao marcar o tempo de 1min23s755. Já o brasileiro Felipe Massa garantiu a quarta colocação no grid de largada.

Atual líder do Mundial de Pilotos, Vettel chegou ao GP da Itália embalado pela vitória na Bélgica e neste sábado conseguiu interromper o domínio dos treinos de classificação do inglês Lewis Hamilton, que havia faturado a pole position nas últimas quatro corridas. Assim, garantiu a primeira colocação no grid de largada do circuito de Monza, o que já havia conseguido outras três vezes neste campeonato, nos GPs da Austrália, Malásia e Canadá.

A pole position conquistada neste sábado é a 40ª da carreira de Vettel. Na primeira fila, o alemão terá a companhia do australiano Mark Webber, seu companheiro na Red Bull, que marcou o tempo de 1min23s968. Os dois pilotos da equipe austríaca, aliás, foram os únicos a registrar voltas em menos de 1min24 na terceira fase do treino de classificação.

O alemão Nico Hulkenberg, da Sauber, surpreendeu na atividade e ficou em terceiro lugar, com o tempo de 1min24s065. Já Massa foi o piloto mais rápido da Ferrari na sessão classificatória do GP da Itália e vai largar do quarto lugar após registrar uma volta em 1min24s132.

Assim, Massa foi 0s01 mais rápido do que o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, que marcou 1min24s142 e garantiu a quinta colocação. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o sexto mais rápido, com 1min24s192. Já o australiano Daniel Ricciardo, que trocará a Toro Rosso pela Red Bull no próximo campeonato vai começar o GP da Itália da sétima colocação, após registrar uma volta em 1min24s209.

O mexicano Sergio Pérez foi o oitavo mais rápido, logo à frente do inglês Jenson Button, seu companheiro de equipe na McLaren. Já o francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, vai largar da 10ª colocação no GP da Itália.

Campeões mundiais em 2007 e 2008, respectivamente, o finlandês Kimi Raikkonen e Hamilton foram eliminados na segunda parte do treino de classificação, que foi liderada por Vettel. Assim, o piloto da Lotus vai largar apenas da 11ª colocação neste domingo, logo à frente de Hamilton, que havia faturado a pole position nas últimas quatro corridas.

Além deles, o francês Romain Grosjean, companheiro de Raikkonen na Lotus, Adrian Sutil, Pastor Maldonado e Paul di Resta foram eliminados na segunda fase da sessão classificatória. Já na primeira parte do treino, que também teve Vettel como piloto mais rápido, foram eliminados Esteban Gutiérrez, Valtteri Bottas, Giedo van der Garde, Charles Pic, Jules Bianchi e Max Chilton.

O GP da Itália de Fórmula 1 será disputado neste domingo, com início previsto para as 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min23s755

2º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min23s968

3º Nico Huelkenberg (ALE/Sauber) - 1min24s065

4º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min24s132

5º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min24s142

6º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min24s192

7º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min24s209

8º Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min24s502

9º Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min24s515

10º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min28s050

11º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min24s610

12º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min24s803

13º Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min24s848

14º Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min24s932

15º Pastor Maldonado (VE/Williams) - 1min25s011

16º Paul Di Resta (GBR/Force India) - 1min25s077

17º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min25s226

18º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min25s291

19º Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min26s406

20º Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min26s563

21º Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min27s085

22º Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min27s480