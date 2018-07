Vettel conquista pole no GP da Europa; Ferrari vai mal

O alemão Sebastian Vettel faturou sua segunda pole position consecutiva neste sábado, ao desbancar os rivais no treino classificatório do GP da Europa, que será disputado no circuito de rua de Valência, no domingo. O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, sairá em segundo, logo à frente do venezuelano Pastor Maldonado, da Williams. Felipe Massa vai largar da 13ª posição, seguido de perto por Bruno Senna, em 14º.

Vettel faturou sua terceira pole do ano com relativa facilidade. Depois de exibir uma performance discreta nas duas primeiras sessões do treino, ele cresceu nos minutos finais e desbancou Maldonado e o francês Romain Grosjean, que duelaram pelo primeiro posto. Grosjean sairá em quarto, à frente do companheiro de Lotus, Kimi Raikkonen.

Na corrida deste domingo, o piloto da Red Bull contará com a vantagem de sair bem à frente do rival Fernando Alonso, segundo colocado no campeonato. O espanhol conseguiu apenas o 11º lugar no grid. Vettel ocupa atualmente a terceira colocação, atrás também de Hamilton.

O TREINO - A classificação deste sábado foi marcada por surpresas. A maior delas foi a eliminação da Ferrari ainda no Q2. Vice-líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso manteve o fraco desempenho de sexta-feira e não passou do 11º lugar. Felipe Massa, que mostrou evolução na última etapa, ficou com o 13º posto do grid.

O veterano Michael Schumacher também não entrou na última parte do treino. Ficou em 12º, entre Alonso e Massa, sem repetir a performance do companheiro de Mercedes. Nico Rosberg entrou na briga pela pole position e garantiu o sexto lugar.

Antes dos tropeços da Ferrari e de Schumacher, o australiano Mark Webber chamou a atenção ao apresentar ritmo decepcionante com sua Red Bull. Ele fora eliminado logo no Q1. Com o 19º lugar, ficou muito distante do companheiro Sebastian Vettel, pole position neste domingo.

Assim como Massa, Bruno Senna não passou do Q2, apesar do quinto melhor tempo das sessões livres de sexta-feira. Ele largará em 14º, logo atrás do compatriota. Para piorar, Bruno viu Pastor Maldonado, também da Williams, surpreender novamente ao ficar com o terceiro posto no grid de largada.

O alemão Timo Glock não participou do treino classificatório por causa de um problema estomacal. O piloto da Marussia, que não soma pontos na F1 desde 2009, sairá da última colocação do grid. Por conta do mal estar, que enfrenta desde quinta-feira, Glock corre o risco de ficar de fora do GP da Europa, no domingo.

A corrida no circuito de rua de Valência terá início às 9 horas (horário de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada para o GP da Europa:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min38s086

2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min38s410

3.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min38s475

4.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min38s505

5.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min38s513

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min38s623

7.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min38s741

8.º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min38s752

9.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min38s801

10.º - Paul di Resta (ING/Force India), 1min38s992

-----------------------------------------------------

11.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min38s707

12.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min38s770

13.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min38s780

14.º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min39s207

15.º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min39s358

16.º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min40s295

17.º - Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso), 1min40s358

-----------------------------------------------------

18.º - Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso), 1min40s203

19.º - Mark Webber (AUS/Reb Bull), 1min40s395

20.º - Vitaly Petrov (RUS/Caterhan), 1min40s457

21.º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min42s171

22.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min42s527

23.º - Charles Pic (FRA/Marussia), 1min42s67

24.º - Timo Glock (ALE/Marussia), sem tempo