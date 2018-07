Vettel continua passeio e larga na frente na China; Massa sai em 6º

Xangai - Não satisfeito com as pole positions nos GPs de Austrália e Malásia, os dois primeiros da temporada, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, repetiu a dose neste sábado, 16, e sairá na frente também na China, em corrida que será disputada no domingo em Xangai.

Vettel ficou à frente dos ingleses da McLaren, desta vez com Jenson Button vencendo Lewis Hamilton na disputa interna.

A maior surpresa no pelotão da frente foi a eliminação do australiano Mark Webber, da Red Bull, já no Q1, ficando apenas na 18º posição.

O brasileiro melhor classificado foi Felipe Massa, da Ferrari, que largará em sexto. Massa perdeu a disputa para seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, por apenas 26 milésimos. O bicampeão mundial sairá em quinto.

Barrichello ficou em 15º devido a problemas com seu Williams durante o final de semana.

O GP da China será disputado a partir das 4h deste domingo, 17.

Confira os tempos do treino classificatório:.