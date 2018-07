Vettel crava pole e Hamilton larga em 4º no GP da Hungria

A reação de Lewis Hamilton na temporada sofreu um revés no treino classificatório do GP da Hungria de Fórmula 1, neste sábado. O inglês obteve apenas o quarto lugar no grid de largada no circuito de Hungaroring, em Budapeste, e ainda viu o rival Sebastian Vettel, da Ferrari, obter a pole position. O time italiano dominou a primeira fila, pois terá Kimi Raikkonen na segunda posição.

Vettel vai largar na frente ao impor novo recorde da pista para um treino classificatório da F-1, com 1min16s276. O finlandês da Ferrari veio logo atrás, com 1min16s444. Na sequência, vieram os carros da Mercedes. O também finlandês Vatteri Bottas anotou 1min16s530 enquanto Hamilton não passou do 1min16s707.

Superado nos dois treinos livres de sexta-feira pelo australiano Daniel Ricciardo, Vettel começou a impor seu domínio em Budapeste no começo deste sábado, ao ser o mais rápido no terceiro treino livre. Na classificação, liderou o Q1 e o Q3. Só não foi o melhor do Q2, quando Hamilton cravou a melhor marca.

Líder do campeonato, Vettel viu o rival inglês se aproximar no Mundial de Pilotos ao ter problemas na etapa passada. Um pneu furado o tirou do pódio. Assim, viu Hamilton reduzir sua vantagem para apenas um ponto na tabela. A reação teve início no treino classificatório deste sábado.

Vettel soube tirar vantagem do fraco desempenho da Mercedes ao longo do fim de semana em Budapeste. Hamilton não conseguiu liderar nenhum dos três treinos livres e Bottas foi discreto neste sábado. Raikkonen aproveitou este momento desfavorável dos rivais e buscou a segunda colocação no grid.

Não foi só a Mercedes que decepcionou neste sábado. Equipe mais rápida da sexta, a Red Bull ficou apenas com a quinta e a sexta colocações do grid. O holandês Max Verstappen foi melhor que Daniel Ricciardo, melhor piloto da sexta. Os dois carros ficaram meio segundo atrás de Vettel neste sábado.

A surpresa do dia coube ao espanhol Fernando Alonso. O piloto da McLaren, que já havia ido bem na sexta, obteve o oitavo melhor tempo do treino, num dos melhores resultados da equipe nos últimos dois anos. Seu companheiro, o belga Stoffel Vandoorne, também se destacou, ao registrar a nona marca.

A dupla da McLaren vai largar uma posição à frente do que obteve neste sábado por causa de punição aplicada ao alemão Nico Hülkenberg. O piloto da Renault precisou trocar a caixa de câmbio antes do previsto e perdeu cinco posições no grid. Como foi o 7º neste sábado, vai largar em 12º. Alonso, portanto, herdará a 7ª posição. Vandoorne será o 8º no grid.

O treino deste sábado não contou com a presença de Felipe Massa. O brasileiro voltou a passar mal em Budapeste e decidiu se ausentar do restante do fim de semana. Ele sentiu mal-estar e tontura ao fim do terceiro treino livre e realizou exames no hospital.

A Williams ainda não se manifestou sobre as questões clínicas. No entanto, escalou o escocês Paul Di Resta, piloto reserva da equipe, para o treino classificatório e para a corrida. E mesmo sem correr na F-1 desde o fim de 2013, Di Resta não fez feio neste sábado. Foi até mais rápido que o sueco Marcus Ericsson, da Sauber. Vai largar na penúltima colocação.

A corrida em Budapeste está marcada para as 9 horas (horário de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada do GP da Hungria:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min16s276

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min16s444

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min16s530

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s693

5.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s797

6.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min16s818

7.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min17s549

8.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min17s894

9.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min18s311

10.º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min18s415

--------------------------------------------------

11.º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min18s495

12.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min17s468*

13.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min18s538

14.º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min18s639

15.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min18s771

--------------------------------------------------

16.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min19s095

17.º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min19s102

18.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min19s839

19.º - Paul Di Resta (ESC/Williams), 1min19s868

20.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min19s972

* sofreu punição devido à troca da caixa de câmbio