Vettel crava sua quinta pole no ano; Massa larga em sexto em Mônaco

MÔNACO - Em um treino classificatório que ficou marcado pelo grave acidente sofrido pelo mexicano Sergio Perez, da Sauber, o alemão Sebastian Vettel cravou a pole do GP de Mônaco - a sua quinta no ano -, neste sábado, e deu um importante passo para ampliar o seu domínio na Fórmula 1. Desta forma, o piloto da Red Bull largará na frente neste domingo, a partir das 9 horas (de Brasília), na tradicional prova no qual a posição do grid costuma ser decisiva para a sorte dos pilotos.

O atual campeão do mundo garantiu a primeira colocação ao marcar o tempo de 1min13s556 na terceira sessão de treinos classificatórios. O inglês Jenson Button, da McLaren, largará em segundo depois de cravar 1min13s997. Já a segunda fila será formada pelo australiano Mark Webber, da Red Bull, e pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, respectivos terceiro e quarto colocados.

Para Alonso, a posição no grid foi frustrante, pois ele liderou a segunda sessão de treinos livres na quinta-feira e a terceira e última neste sábado, antes de mais uma vez ser superado por Vettel na briga pela pole. Já Michael Schumacher, da Mercedes, brilhou com a quinta posição, e sairá logo à frente do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. Nico Rosberg, da Mercedes, Pastor Maldonado, da Williams, Lewis Hamilton, da McLaren (que teve sua única volta no Q3 cancelada por cortar uma curva), e Sergio Perez, da Sauber, completam o grupo dos dez primeiros.

Porém, ainda não se sabe se Perez poderá correr, já que ele sofreu grave acidente quando faltavam 2min30s para o fim do treino e precisou deixar a pista de ambulância rumo a um hospital local. Após a saída do túnel do Circuito de Montecarlo, o mexicano bateu no guardrail e, em alta velocidade, percorreu desgovernado até uma barreira de proteção no fim da chicane, na qual se chocou com violência.

Segundo informação da TV Globo, o piloto da Sauber chegou a ficar inconsciente, mas recuperou os sentidos antes de ser levado para o hospital. Ele ainda sofreu um ferimento na perna por causa do acidente. A organização da Fórmula 1 também confirmou, por meio de seu site oficial, que o mexicano conseguiu respondeu perguntas feitas pela diretora geral da Sauber, Monisha Kaltenborn.

Já o brasileiro Rubens Barrichello chegou a brigar para ficar entre os dez primeiros na segunda parte do treino classificatório, mas fracassou ao tentar dar a sua volta rápida e terminou apenas com o 12.º melhor tempo, enquanto seu parceiro de equipe, Pastor Maldonado, chegou à sessão derradeira.

Os dois carros da Hispania não participaram do treino oficial, depois de Vitantonio Liuzzi ter sofrido um acidente na última sessão livre que danificou o seu monoposto. Porém, a equipe não explicou o motivo para Narain Karthikeyan também não ir para a pista. Com isso, os comissários da prova ainda decidirão se eles poderão correr neste domingo.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Reb Bull), 1min13s556

2.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min13s997

3.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min14s019

4.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min14s483

5.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min14s682

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min14s877

7.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min15s766

8.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min16s528

9.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), sem tempo*

10.º Sergio Perez (MEX/Sauber), sem tempo na última sessão classificatória

11.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min15s815

12.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min15s826

13.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min15s973

14.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min16s813

15.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min16s121

16.º Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min16s214

17.º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min16s300

18.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min17s343

19.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min17s381

20.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min17s820

21.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min17s914

22.º Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min18s736

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), sem tempo

24.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), sem tempo

* Teve a volta em 1min15s280 invalidada por cortar a chicane do Porto.

Atualizada às 17 horas para correção de informação

