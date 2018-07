Vettel credita título de 2012 a 'sucesso nos detalhes' na Fórmula 1

Tricampeão mais jovem da história da Fórmula 1, Sebastian Vettel consagrou esse feito no GP do Brasil, no último dia 25 de novembro, quando terminou o campeonato de 2012 com apenas três pontos de vantagem sobre o espanhol Fernando Alonso após uma prova emocionante no circuito de Interlagos. E o piloto alemão de 25 anos destacou, em entrevista ao site oficial da F-1, publicada nesta quarta-feira, que a última edição da corrida brasileira mostra que o "sucesso está nos detalhes".

Naquela ocasião, em uma disputa na qual chegou a ser tocado por Bruno Senna e rodou logo na primeira volta, Vettel exibiu grande poder de recuperação para encerrar em sexto lugar no Brasil, onde Alonso foi o segundo colocado, resultado que acabou sendo insuficiente para o piloto da Ferrari ficar com o título.

"Você começa a entender como pequenos passos são necessários para se alcançar tal resultado, passos que, quando acontecem, provavelmente não tenham um grande significado para você naquele momento, mas que pode ter um resultado impactante no final. Acho que 2012 e, especialmente, a corrida no Brasil, ensinou que o sucesso está nos detalhes", ressaltou Vettel, que soube reagir de forma expressiva na parte final do campeonato, após Alonso ter aberto boa vantagem na liderança.

"Você tem de se concentrar completamente em seu próprio objetivo e jamais se preocupar com o que os outros fazem ou não. O que alguns dos meus concorrentes poderiam ter subestimado é o entendimento da soma de cada ponto. Foram apenas três pontos entre o primeiro e o segundo, entre ter seu nome no troféu (de campeão) de novo ou não", opinou, ao falar sobre as razões que o levaram ao tricampeonato.

Já ao comentar mais especificamente sobre o GP do Brasil, o alemão negou que tenha ultrapassado o francês Jean-Eric Vergne de forma irregular durante a prova. Em uma tentativa de conseguir o título para Alonso fora da pista, a Ferrari chegou a entrar com apelo junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) com a esperança de que o tricampeão fosse punido, alegando que a manobra ocorreu quando a prova estava sob bandeira amarela, mas não teve sucesso.

"Para ser honesto, nunca tive nenhuma dúvida que houve qualquer irregularidade de minha parte. Mesmo que tenha sido uma corrida movimentada, eu definitivamente vi todas as bandeiras - e as suas cores", enfatizou Vettel, revelando ainda que, no dia da corrida, sequer ficou sabendo da reclamação ferrarista sobre sua ultrapassagem.

"Eu só tive a informação sobre o que a Ferrari estava fazendo depois que Christian (Horner, chefe da Red Bull) me ligou dizendo que, obviamente, a Ferrari não estava feliz com o resultado da corrida. Depois que a FIA verificou cada centímetro da gravação da situação em questão - e confirmou que tudo estava de acordo com as regras -, a Ferrari renunciou de quaisquer protestos", completou.