Vettel critica Verstappen e promete 'dar tudo' para impedir título de Hamilton

O alemão Sebastian Vettel foi o grande perdedor deste fim de semana da Fórmula 1. Depois de largar apenas na oitava colocação do GP do Japão graças a um erro da Ferrari no treino de sábado, o piloto foi prejudicado por um acidente com Max Verstappen neste domingo, terminou somente em sexto e viu Lewis Hamilton ficar muito próximo da quinta conquista da carreira na categoria.

Logo no início da prova, Vettel tentava se aproximar dos líderes e buscou uma ultrapassagem sobre Verstappen na curva. O holandês, então, fechou o caminho, o que ocasionou o choque que levou o alemão para a penúltima posição. Irritado, ele considerou o piloto da Red Bull culpado pelo acidente.

"O espaço estava ali. Assim que me viu, ele defendeu, mas eu já tinha o interior. Assim que ele percebe que alguém está próximo dele, ele tenta, na minha opinião, forçar onde não deveria forçar mais. Estamos todos correndo. A prova é longa. Para mim o espaço estava ali, senão, obviamente não tentaria a ultrapassagem", apontou.

Vettel precisa de um milagre para evitar o título de Hamilton, que pode acontecer já na próxima etapa, nos Estados Unidos, dia 21. Para ser campeão, o inglês precisa superar o rival por oito pontos em Austin. Mesmo sabedor da dificuldade que o cenário lhe apresenta, o alemão prometeu "dar tudo" nas próximas provas.

"Hoje, não só não conseguimos reduzir a diferença, como ela ficou maior. Não é preciso ser um gênio para ver que, se as coisas forem assim, serão os outros que serão recompensados. Mas vamos seguir dando tudo", afirmou em entrevista à rede de televisão alemã RTL.