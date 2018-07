Vettel desbanca Hamilton e fatura 8ª pole na Hungria

Com o tempo de 1min19s815, Vettel acumulou sua oitava pole position na temporada e manteve o domínio da Red Bull nos treinos classificatórios. A equipe ainda não cedeu nenhuma pole aos rivais nas 11 etapas deste ano.

O segundo lugar no grid ficou com Hamilton (1min19s978), grande destaque nos treinos de sexta e vencedor da última etapa, na Alemanha, no domingo passado. Jenson Button, também da McLaren, largará em terceiro.

O brasileiro Felipe Massa teve um desempenho na última sessão do treino e marcou 1min20s350. Desta forma, garantiu a quarta posição e deixou o companheiro de Ferrari Fernando Alonso para trás. O espanhol chegou a liderar as duas primeiras sessões, mas não manteve o ritmo na parte final e obteve apenas o quinto lugar, logo à frente do australiano Mark Webber.

Rubens Barrichello, da Williams, fez apenas o 15º tempo e não conseguiu avançar à terceira parte do treino classificatório. Seu companheiro de equipe Pastor Maldonado teve problemas no carro e não deixou os boxes para disputar a segunda sessão.

O suíço Sebastien Buemi, da Toro Rosso, fez o 18º tempo e não passou da primeira parte do treino. Contudo, largará da 23ª colocação por conta da punição recebida no GP da Alemanha. Ele perdeu cinco posições no grid por causa do acidente em que se envolveu com Nick Heidfeld, da Renault, na corrida do domingo passado.

A etapa de Budapeste será disputada neste domingo, a partir das 9 horas.

Confira o grid de largada do GP da Hungria:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min19s815

2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min19s978

3.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min20s024

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min20s350

5.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min20s365

6.º - Mark Webber ( AUS/Red Bull), 1min20s474

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min21s098

8.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min21s445

9.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min21s907

10.º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min22s157

11.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min22s256

12.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min22s284

13.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min22s435

14.º - Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min22s470

15.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min22s684

16.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min22s979

17.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min23s847

18.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min24s362

19.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min24s534

20.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min26s294

21.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min26s323

22.º - Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min26s479

23.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min24s070 (punido)

24.º - Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min26s510