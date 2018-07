Vettel descarta favoritismo após assumir liderança

"Com certeza as últimas corridas foram muito boas para nós, mas sabemos muito bem que isso não é uma garantia de que também será assim em qualquer uma das próximas corridas", disse Vettel, que dominou o GP da Índia no ano passado, com pole position, melhor volta e vitória.

Atual bicampeão mundial, o piloto alemão lidera o campeonato com 215 pontos, seis a mais do que o espanhol Fernando Alonso. Vettel, porém, evitou apontar o piloto da Ferrari como seu principal oponente neste fim de semana e lembrou que as provas vem sendo surpreendentes nesta temporada.

"Todo fim de semana de corrida desta temporada está muito difícil prever quem é o principal concorrente de bater. É claro que a Ferrari tem sido extremamente competitiva neste ano, e também a McLaren. A McLaren provavelmente não conseguiu o resultado que merecia na Coreia. Estes dois são os que temos de estar atentos. Não esqueça que a Lotus está perto também, e a Mercedes já surpreendeu algumas vezes neste ano", afirmou.