Vettel diz que continua 'com fome' de vitórias na F1

No ano passado, Vettel conquistou 11 vitórias e 15 pole positions, se sagrando campeão com incríveis 392 pontos, contra 270 do inglês Jenson Button, da McLaren, que ficou com o vice-campeonato. Agora, porém, o alemão garante que o passado glorioso não o fará correr de forma acomodada em 2012.

"Meu objetivo foi sempre de vencer o campeonato, e depois de fazer isso pela primeira vez senti um grande alívio, pois você provou para si mesmo o que pode fazer, que é o mais importante de tudo, já que é algo que ninguém pode tirar de você", afirmou o piloto da Red Bull, que depois completou: "É um grande alívio, mas isso não significa que você não liga para o que acontece depois. É o oposto, você sabe que começa tudo de novo, todos saem do zero novamente e você quer fazer isso de novo".

Aos 24 anos, Vettel lembrou que não faria sentido passar a correr sem vislumbrar os maiores objetivos possíveis por já ter se consagrado como bicampeão mundial. "Quero vencer de novo, ou por que estaria aqui? Nada mudou. Ainda estou com fome, ainda fico chateado quando alguém me vence. E isso é uma boa coisa, com certeza", destacou.

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 e o novo regulamento da categoria, porém, indicam que Vettel não deverá ter a mesma facilidade do ano passado para se manter no topo do grid nos treinos de classificação e nas corridas. Mesmo assim, o alemão não se incomoda com um possível cenário de equilíbrio com outros adversários que poderá encarar neste Mundial. "Nem sempre as coisas vão para o seu lado", lembrou o piloto, que enfatizou: "Todo mundo perde um dia, e não é sobre um dia particular, mas como você responde a isso que é importante".