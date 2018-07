Vettel diz que era impossível superar Rosberg no Bahrein O alemão Sebastian Vettel garantiu ter ficado satisfeito com o resultado do treino de classificação do GP do Bahrein. Após enfrentar algumas dificuldades na sexta-feira, o piloto da Red Bull conseguiu ser competitivo e garantiu o segundo lugar no grid de largada, atrás apenas do alemão Nico Rosberg, da Mercedes, com o tempo de 1min32s584. O tricampeão mundial avaliou que seria impossível superar o compatriota, que foi 0s254 mais rápido, na atividade no circuito de Sakhir.