Vettel diz que Ferrari ainda não mostrou todo o seu potencial neste ano

Apesar da chance de perder o título do Mundial de Fórmula 1 já neste domingo, Sebastian Vettel mantém a confiança em suas chances na temporada. O alemão afirmou nesta quinta-feira, às vésperas do GP dos Estados Unidos, que a Ferrari ainda não mostrou todo o seu potencial neste ano.

"Ainda estamos vivos. Nossas chances são menores agora do que era há algumas corridas, mas ainda há chance e vamos atrás dela. Seria completamente errado pensar de forma diferente", disse Vettel. "Há ainda um grande potencial que não foi totalmente demonstrado pela equipe. Temos muitas ideias para esta próxima corrida e para as outras", declarou.

Depois de vacilos seguidos da Ferrari nas últimas provas, Vettel, além de perder a liderança, viu o inglês Lewis Hamilton disparar na liderança. Tanto que o piloto da Mercedes poderá sacramentar o título no domingo se vencer a corrida em Austin e Vettel não passar do sexto lugar.

O alemão avisou que está seguindo o lema do "só acaba quanto termina". "Estou olhando apenas para a próxima prova. Nunca olho muito para a frente e nem para trás. Aqui as condições podem fazer toda a diferença. Mas estou muito otimista", afirmou o tetracampeão.

Vettel mostrou estar confiante também em sua equipe, apesar dos erros recentes. "Houve razões para os problemas que tivemos. Temos que fazer as coisas melhores como time. Coisas podem quebrar no carro e dói quando isso acontece. Mas não acontecem por acaso. Então temos que ter certeza de que vamos encontrar as respostas e as soluções."