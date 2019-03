Vettel diz que Ferrari 'virou a página' e está no rumo certo para 2019

A Ferrari viu o seu jejum de títulos na Fórmula 1 se ampliar em 2018, quando foi novamente superada pela Mercedes, mas a temporada passada já é "página virada" para Sebastian Vettel. Às vésperas do início do campeonato de 2019, o alemão avaliou que a equipe parece estar no caminho certo para voltar a ser campeã após corrigir erros que a prejudicaram no último ano.

"Com certeza é um novo desafio, mas acho que todos da equipe tentamos, obviamente, virar a página. Tivemos nossas fraquezas no ano passado aqui e ali e obviamente tentamos consertá-las e fazer muito melhor este ano. Até agora, o espírito está certo, o time está no caminho certo, o carro está bom, então vamos ver como começamos o ano", disse.

A avaliação positiva de Vettel se dá, também, pelo bom desempenho da equipe nos testes de pré-temporada, com a Ferrari tendo dominado quase todos os dias de atividade, sendo que o próprio alemão registrou a melhor marca das atividades.

Isso se deu após algumas mudanças na estrutura da equipe italiana, com o chefe de tecnologia Mattia Binotto substituindo Maurizio Arrivabene como chefe de equipe. E o monegasco Charles Leclerc assumiu a vaga do finlandês Kimi Raikkonen como companheiro de equipe de Vettel.

"É uma grande mudança, mas Mattia está com a equipe há mais tempo do que acho que a maioria das pessoas que trabalham para a Ferrari, eu acho que há mais de 25 anos, então ele não é um cara novo. Eu acho que as pessoas o conhecem e aprenderam a confiar nele", acrescentou o piloto alemão.

Vettel, que desde 2008 vem nomeando os carros que utiliza na Fórmula 1, revelou nesta quarta-feira que decidiu chamar o de 2019 de "Leena". A primeira atividade oficial dele em 2019 será a partir das 22 horas (de Brasília) de quinta-feira, com a realização do treino livre inicial para o GP da Austrália.