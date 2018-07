Vettel diz que GP da Coreia do Sul será 'imprevisível' Após vencer as duas últimas etapas da Fórmula 1, Sebastian Vettel afirmou nesta quinta-feira que o GP da Coreia do Sul será imprevisível. Para o piloto alemão, a corrida de domingo poderá favorecer diferentes equipes por causa do seu traçado misto, bem dividido entre longas retas e trechos com curvas em sequência.