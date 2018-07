Vettel diz que Hamilton foi 'excepcional' em treino

BUDAPESTE - Sebastian Vettel fez elogios a Lewis Hamilton neste sábado após ser superado nos instantes finais do treino classificatório para o GP da Hungria. O alemão afirmou que o desempenho do rival foi "excepcional" por superar seu tempo, que parecia imbatível no circuito de Budapeste.

"Acho que Lewis fez um trabalho excepcional hoje, principalmente se você comparar o intervalo para Nico", comentou Vettel, que vai largar do segundo lugar no grid. Nico Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, sairá somente do quarto lugar.

O alemão, porém, destacou a pouca diferença de tempo para o rival britânico. "Não faltou muito. Lewis realmente fez um bom trabalho. É estúpido dizer o que eu poderia ter feito, mas eu poderia estar na pole. De qualquer jeito, acho que estamos em uma boa posição para a corrida", avaliou o atual tricampeão da Fórmula 1.

Vettel mantém a confiança porque a Mercedes largou na frente em seis das nove etapas disputadas até agora, mas só venceu em duas delas. Ambas com Rosberg. A equipe ainda sofre para administrar o desgaste dos pneus, ao contrário da Red Bull, o que dá margem para Vettel sonhar com mais uma vitória no campeonato.