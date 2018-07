Vettel diz que Kers foi decisivo para conquista da pole

KUALA LUMPUR - O alemão Sebastian Vettel avaliou que não teria conquistado a pole position para o GP da Malásia de Fórmula 1 se o carro da Red Bull não contasse com o Kers - sistema de recuperação de energia cinética. O sistema não foi utilizado pela equipe austríaca no GP da Austrália - vencido por Vettel -, mas foi inserido para a prova deste fim de semana no RB7 por conta das longas retas do Autódromo Internacional de Sepang.

"Grandes agradecimentos aos caras da equipe, especialmente aqueles que trabalham com o Kers, eles trabalharam muito desde a Austrália. Se nós não tivéssemos isso hoje, não estaria sentado aqui agora [na entrevista coletiva dos três primeiros do grid], nem a mim nem Mark [Webber], então cumprimento os rapazes, é uma boa recompensa", afirmou.

Vettel admitiu que a vantagem da Red Bull não é tão confortável quanto foi na Austrália, quando, além de vencer, ele conquistou a pole. Por isso, comemorou muito a conquista do primeiro lugar no treino de classificação e exaltou a disputa acirrada com os ingleses Lewis Hamilton, que terminou em segundo, e Jenson Button, ambos da McLaren, que foi o quarto. Além disso, o alemão vinha tendo desempenho discreto na Malásia, ficando sempre atrás do companheiro Mark Webber nos treinos livres.

"Foi um fim de semana desafiador até a classificação hoje. Fiquei feliz com o carro, mas nós nunca realmente chegamos em um ritmo. Ontem não foi tão bom como esperávamos, mas nós sabíamos que o carro tinha velocidade, então o principal era continuar acreditando nele. Na classificação tudo funcionou imediatamente. Foi muito perto no final dos caras da McLaren, por isso estou feliz por ter conseguido a pole", disse.

