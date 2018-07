Vettel diz que não sabia posição de Alonso na chegada

Campeão da temporada 2010 da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel revelou neste domingo que cruzou a linha de chegada sem saber a situação do rival Fernando Alonso, cuja posição era determinante para a definição do título. O piloto da Red Bull só foi informado do título pelo rádio depois de levar a bandeirada no GP de Abu Dabi.

Veja também:

RESUMO - A temporada da F1

GALERIA - A festa de Vettel

Vettel é o novo campeão

"Para ser honesto, eu não sabia de nada até cruzar a linha de chegada", contou Vettel, que passou as últimas dez voltas da corrida sem saber da situação de Alonso. "De repente, alguém começou a gritar no rádio, dizendo que tínhamos vencido o campeonato".

"Foi uma incrível jornada, chegar à liderança do campeonato ao fim da última corrida é inacreditável", disse o alemão, que era o terceiro colocado geral antes da corrida deste domingo. "Nós sempre acreditamos na nossa capacidade, na equipe, no carro. Foi uma temporada extremamente dura e intensa. Hoje foi um dia especial", comemorou.

"O campeonato estava muito apertado. Não sei quantos diferentes líderes nós tivemos. No começo, achávamos que a Ferrari estava fora da briga, mas eles se recuperaram. Cada um de nós pode escrever um livro falando sobre as corridas em que poderíamos ter ido melhor", resumiu Vettel.