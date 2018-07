Vettel diz que objetivo da Ferrari ainda é se consolidar como 2ª força na F1 Sebastian Vettel tenta não se iludir com o resultado obtido no GP da Malásia. O alemão acredita que, apesar do triunfo em Sepang, a Ferrari ainda está atrás da Mercedes e precisa se consolidar como a segunda força do Mundial de Fórmula 1 antes de tentar superar os rivais Lewis Hamilton e Nico Rosberg no campeonato.