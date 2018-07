Vettel domina primeiro dia de testes da Fórmula 1 em Barcelona

BARCELONA - O alemão Sebastian Vettel dominou, nesta terça-feira, o primeiro dos quatro dias de testes coletivos desta semana das equipes da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto da Red Bull cravou o tempo de 1min23s265 para se garantir na frente, enquanto o seu compatriota Nico Hulkenberg, da Force India, ficou com a segunda colocação ao marcar 1min23s440.

A terceira colocação do dia foi conquistada pelo inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que deu 114 voltas na pista, sendo a melhor delas em 1min23s590. O tempo foi apenas um pouco superior ao obtido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, que se garantiu no quarto lugar ao cronometrar 1min23s618.

Ricciardo brilhou ao ficar quase meio segundo à frente de Fernando Alonso, da Ferrari, que fechou a terça-feira na quinta posição ao cravar 1min24s100, enquanto o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, ficou na cola do espanhol ao obter a sexta colocação com o tempo de 1min24s150.

O resultado marcou a estreia do novo carro da Mercedes, apresentado oficialmente apenas nesta terça-feira. Schumacher foi escalado para dar as primeiras voltas com o modelo W03, depois de ter liderado um dos dias de testes em Jerez de la Frontera, onde a escuderia alemã ainda utilizou os carros usados na temporada passada da F1. A pista espanhola recebeu, na ocasião, a primeira semana da pré-temporada da categoria.

O mexicano Sergio Pérez, da Sauber, ficou com a sétima posição do dia e andou bem próximo de Schumacher ao cravar 1min24s219. O tempo do piloto do México, por sinal, foi quase um segundo e meio mais rápido do que o brasileiro Bruno Senna, oitavo colocado com a sua Williams. O piloto deu 97 voltas na pista e a melhor delas foi realizada em 1min25s711.

O finlandês Heikki Kovalainen, da Caterham, o francês Romain Grosjean, que teve problemas com a sua Lotus e deu apenas sete voltas na pista nesta terça, e o também francês Charles Pic, da Virgin, fecharam, nesta ordem, o grupo dos três últimos colocados entre os 11 pilotos que estiveram na pista neste dia de testes.

Os melhores tempos do dia em Barcelona:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min23s265, 79 voltas

2.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min23s440, 97

3.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min23s590, 114

4.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s618, 76

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min24s100, 75

6.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min24s150, 51

7.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min24s219, 66

8.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min25s711, 97

9.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min26s035, 31

10.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min26s809, 7

11.º Charles Pic (FRA/Virgin), 1min28s026, 121