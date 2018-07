Vettel domina treinos para GP da China; Massa é 6o

O piloto de 23 anos da Red Bull, que tentará vencer sua terceira corrida na temporada no domingo, percorreu o monumental circuito de Xangai em 1min37s688, melhor tempo da tarde nebulosa de poucos espectadores.

"Encontramos um bom ritmo e estamos felizes com o carro", disse o alemão. "Ainda há muito a fazer, e acho que será disputado amanhã e no domingo, então vamos ver onde podemos melhorar. Mas hoje não tivemos grandes dilemas."

O brasileiro Felipe Massa ficou em sexto nas duas sessões, e a Ferrari realizou testes aerodinâmicos para descobrir a causa de estar fora do ritmo, enquanto o espanhol Fernando Alonso foi 12o e 14o depois de lutar com problemas hidráulicos.

Lewis Hamilton ficou 0seg166 atrás em sua McLaren, um grande avanço se comparado com a manhã, quando perdeu mais de 2 segundos em relação à Red Bull.

Mark Webber, companheiro de equipe de Vettel, foi o segundo mais veloz de manhã, mas só ficou com a 10a colocação na bateria da tarde.

As duas Red Bull se sobressaíram na pista nos arredores de Xangai no primeiro treino, com Hamilton em terceiro mas longos 2s106 mais lento.

Jenson Button, campeão em 2009 e vencedor da prova no ano passado, ficou 2s201 atrás do melhor tempo da manhã depois que sua McLaren teve problemas com o Kers, mas se recuperou e terminou o dia com somente 0s247 atrás de Vettel.

Apesar disso, o britânico não viu sinais de que a McLaren possa chegar mais perto dos campeões do que estava uma semana atrás na Malásia.

"Não, não mesmo", disse Button. "Ficarei surpreso se conseguirmos disputar a pole position com eles... estavam muito rápidos."

DUAS BATIDAS

Nick Heidfeld, terceiro lugar na Malásia, colidiu sua Renault na barreira de pneus nas duas sessões --destruindo a única versão da nova asa dianteira de sua equipe.

"Corro há algum tempo, mas não me lembro de bater duas vezes em um dia", disse o experiente alemão à Reuters. "Não foi um bom começo. O erro foi meu."

"Infelizmente destruí duas asas. só havia uma (asa nova), então logo depois da primeira batida já tive que usar a antiga, que obviamente não é tão boa, mas ainda deve ser boa o suficiente."