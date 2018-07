Vettel domina último treino livre, mas pânico se instala na Red Bull SILVERSTONE - O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) fez a volta mais rápida do último treino livre do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, embora a escuderia austríaca não tenha o que comemorar, depois da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) restringir o sistema do difusor aquecido que tantos benefícios trouxe à equipe.