Vettel é mais rápido e domina treinos livres da Fórmula 1 na Índia

NOVA DÉLHI - O alemão Sebastian Vettel dominou o primeiro dia de atividades do GP da Índia de Fórmula 1, no Circuito Internacional de Buddh. Nesta sexta-feira, o piloto da Red Bull liderou as duas sessões de treinos livres para a 17ª etapa da temporada 2012 e registrou o melhor tempo do dia com a marca de 1min26s221.

Vettel vem embalado por ter vencido as três últimas do campeonato, o que lhe garantiu a liderança do Mundial de Pilotos, com uma vantagem de seis pontos para o espanhol Fernando Alonso. Assim, o atual bicampeão mundial chega ao GP da Índia embalado e ainda conta com o retrospecto a seu favor, já que dominou completamente a corrida no ano passado, com vitória e pole position.

Nos treinos livres desta sexta-feira, Vettel liderou uma dobradinha da Red Bull. O alemão foi seguido de perto pelo australiano Mark Webber, que terminou o dia na segunda colocação, com a marca de 1min26s339, em uma comprovação de que a equipe austríaca deve ser competitiva no GP da Índia.

Alonso, principal adversário de Vettel na luta pelo título mundial, foi o terceiro mais rápido na Índia, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min27. O espanhol da Ferrari marcou 1min26s820. Ele foi seguido pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, com 1min27s022.

Em terceiro lugar no Mundial de Pilotos e com chances remotas de título, o finlandês Kimi Raikkonen foi o quinto mais rápido na Índia, com a marca de 1min27s030. A McLaren teve dificuldade para ser competitiva e viu o britânico Lewis Hamilton terminar o dia na sexta colocação, logo à frente do compatriota e companheiro de equipe Jenson Button.

O alemão Nico Hulkenberg, da Force India, foi o oitavo mais rápido, à frente do francês Romain Grosjean, da Lotus. Já o brasileiro Bruno Senna, que voltou a ser substituído na Williams pelo finlandês Valtteri Bottas no primeiro treino livre, teve bom desempenho na segunda sessão e terminou em 10º lugar.

Perto da aposentadoria, o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, ficou na 12ª posição. Já o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, rodou duas vezes durante o segundo treino e terminou a sexta-feira apenas na 15ª colocação.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam ao circuito de Buddh no sábado, quando será realizado o terceiro treino livre às 3h30 (horário de Brasília) e a sessão de classificação, prevista para as 6h30. O GP da Índia será disputado no domingo a partir das 7h30.

Confira os tempos combinados das duas sessões de treinos livres desta sexta-feira:

1º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min26s221

2º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min26s339

3º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min26s820

4º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min27s022

5º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min27s030

6º Lewis Hamilton (GBR/McLaren) - 1min27s131

7º Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min27s182

8º Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min27s233

9º Romain Grosjean (FRA/Lotus) -1min27s397

10º Bruno Senna (BRA/Williams) - 1min27s738

11º Paul Di Resta (GBR/Force India) - 1min28s004

12º Sergio Pérez (MEX/Sauber) - 1min28s178

13º Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min28s222

14º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min28s239

15º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min28s296

16º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) -1min28s455

17º Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min28s596

18º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min29s167

19º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) - 1min29s320

20º Vitaly Petrov (RUS/Caterham) - 1min29s606

21º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min29s691

22º Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min30s896

23º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania) - 1min30s950

24º Timo Glock (ALE/Marussia) - 1min31s113

25º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min31s212

26º Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min31s372

27º Charles Pic (FRA/Marussia) - 1min31s493