Vettel é o mais rápido e Ferrari repete dobradinha no 2º treino livre no Bahrein

A Ferrari mostrou força no primeiro dia de atividades na pista, nesta sexta-feira, para o GP do Bahrein, a segunda etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1. Depois de fazer a dobradinha na primeira sessão de treinos livres com o monegasco Charles Leclerc em primeiro, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, foi a vez de o tetracampeão mundial ser o mais rápido da segunda sessão, já no período da noite no circuito de Sakhir, deixando seu companheiro em segundo lugar.

Neste segundo treino livre, Vettel deu 33 voltas e marcou o seu melhor tempo na última, já nos minutos finais. O alemão cravou o tempo de 1min28s846 e deixou Leclerc, que liderou a atividade em grande parte dos 90 minutos de duração, na segunda colocação apenas 0s035s atrás (1min28s881). Foram as melhores marcas desta sexta-feira, já que ambos rodaram acima de 1min30s no treinamento da tarde no Bahrein.

Vencedora na Austrália, a primeira etapa da temporada, com a dobradinha de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, a Mercedes, que ficou quase um segundo atrás da Ferrari na primeira sessão de treinos livres, melhorou só um pouco o seu desempenho na segunda atividade. O inglês, pentacampeão mundial, foi o melhor e ficou 0s603 (1min29s449) atrás de Vettel para obter o terceiro lugar. O finlandês, em quarto, cravou 1min29s557.

Era esperado um bom desempenho da Red Bull nos treinos livres, especialmente de Max Verstappen, mas a escuderia austríaca decepcionou. O holandês ficou com o sexto melhor tempo (1min29s725), enquanto que o francês Pierre Gasly foi muito pior - o 12.º colocado com 1min30s429.

Quem se intrometeu na lista dos seis primeiros foi o alemão Nico Hulkenberg, que com sua Renault obteve o quinto melhor tempo da sessão com 1min29s669. O dinamarquês Kevin Magnussen foi o sétimo colocado com a Haas, ficando à frente do inglês Lando Norris, um dos destaques com a McLaren. O francês Romain Grosjean, também da Haas, e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, completaram o Top 10. A Williams ficou novamente nas duas últimas posições, com o inglês George Russell à frente do polonês Robert Kubica.

Os pilotos voltarão a acelerar às 9 horas (de Brasília) deste sábado, quando será realizado o terceiro treino livre. A sessão de classificação está agendada para as 12 horas, enquanto que a largada para a segunda etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1 será às 12h10 de domingo.