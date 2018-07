Vettel e Red Bull levam os troféus máximos da revista 'Autosport'

MADRI - O piloto alemão Sebastian Vettel, campeão mundial de Fórmula 1, e seu carro, o RB6 da equipe Red Bull, foram os grandes vencedores dos prêmios de gala do fim de temporada da revista Autosport, realizada no domingo à noite em Londres.

Vettel, que conquistou o título mundial na última corrida, em Abu Dabi, recebeu o prêmio de Piloto do Ano de acordo com uma pesquisa na qual participaram os usuários do site da revista.

"Foi um mês esgotante. Esta noite foi a primeira vez que pude estar com os companheiros da equipe e celebrar adequadamente o título. Foi uma temporada maravilhosa e a vitória é de toda a equipe", comentou Vettel, que recebeu seu troféu de mãos do ex-piloto escocês David Coulthard.

O Red Bull RB6, que obteve nove vitórias no Mundial, foi eleito Carro do Ano, e o troféu foi recebido pelo chefe técnico da escuderia, Adrian Newey.