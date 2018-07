Vettel e Webber minimizam perda da pole na Bélgica

O resultado, porém, não decepcionou o líder do campeonato. "Eu vi Lewis se aproximando e pensei ''OK'', eu posso ser mais rápido aqui e ali", minimizou Vettel, após ficar com o segundo lugar no grid de largada. "Foi uma pena perder a pole, mas eu realmente estou feliz hoje".

Apesar da confiança, o piloto alemão admitiu que a corrida de domingo poderá ser imprevisível caso volte a chover em Spa-Francorchamps. "A disputa estava equilibrada, mas nestas condições tudo pode acontecer", comentou.

Mark Webber também evitou fazer previsões sobre a prova belga. "É difícil saber onde você está [em comparação aos rivais] e como a pista vai se comportar", declarou o australiano, que reiterou o equilíbrio na disputa. "Está tudo muito apertado e estou feliz por largar em 3º na corrida".