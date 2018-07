Vettel elogia atualizações no carro da Red Bull

"Tivemos um grande programa [de testes] hoje e acho que pude tirar tudo dele", afirmou o atual bicampeão da Fórmula 1, que espera ir ainda melhor no treino classificatório de sábado. "Vamos analisar os dados para ver o que podemos melhorar em diferentes partes do carro. Até agora temos boas informações e o pessoal vai poder aproveitá-las agora".

Além de Vettel, somente Mark Webber conseguiu pilotar abaixo da marca de 1min39s nesta sexta. "Estamos bem satisfeitos, mas acho que [a disputa] será bem apertada. Não estou feliz com todas as voltas que completamos hoje, porém acabou sendo melhor do que esperávamos", aprovou o piloto australiano.

Os dois pilotos voltam à pista às 23 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira para o terceiro treino livre do GP da Coreia do Sul. A classificação será definida às 2 horas da manhã de sábado (Brasília).