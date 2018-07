Vettel elogia torcida e prevê dificuldade em Interlagos Depois de deixar a corrida no início em Abu Dabi, Sebastian Vettel prevê mais dificuldades no circuito de Interlagos, no GP do Brasil, no dia 27. Para o alemão, o traçado anti-horário vai exigir maior esforço físico, que poderá ser agravado em caso de chuva.