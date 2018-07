Vettel está ansioso para conhecer novo carro da Red Bull

"Todos na equipe estamos muito curiosos com o novo carro. É como um filho que está para nascer. Não sou pai, mas me disseram que é assim que se sente um", contou Vettel, em entrevista à rede britânica BBC, admitindo a expectativa de que a Red Bull seja novamente dominante na Fórmula 1.

Vettel contou também que está aproveitando as férias para "recarregar as baterias". "Não esqueço da Fórmula 1, mas tento esquecer todo o estresse que ela causa", explicou o alemão, que tem apenas 24 anos e, após uma temporada brilhante, se tornou o mais jovem bicampeão da categoria.

Mesmo diante de tanto sucesso nos dois últimos anos, Vettel garante que o apetite é cada vez maior. "Estou esperando que o campeonato comece logo. Estamos contentes com o que fizemos, mas queremos mais", disse o alemão. "Mas agora tudo começa do zero novamente e todos têm a mesma chance."