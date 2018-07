Vettel evita projetar futuro da Red Bull sem Webber O dia era de treinos livres em Silverstone, mas Sebastian Vettel pouco falou sobre o desempenho da Red Bull na Inglaterra. O alemão passou a maior parte do tempo respondendo a perguntas sobre o futuro da equipe, que não contará mais com Mark Webber a partir de 2014. Kimi Raikkonen é o principal cotado para formar dupla com o tricampeão da Fórmula 1.