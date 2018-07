Vettel exalta 4.º título na Fórmula 1 em premiação da FIA

PARIS - Sebastian Vettel enfim levantou o troféu de campeão do Mundial de Fórmula 1 pela quarta vez na carreira. O piloto alemão foi um dos principais destaques da premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na noite de sexta-feira, em evento realizado em Paris. "Gostaria de dizer um grande obrigado a todos da equipe que me apoiaram", declarou o tetracampeão da Red Bull ao receber o troféu.

"Quando eu penso em tudo que vivi nesta equipe nos últimos anos... Foi incrível. Não tenho palavras para descrever como é incrível manter o título do Mundial por mais um ano". Vettel não foi o único a levantar o troféu. Chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner também comemorou a conquista do tetracampeonato no Mundial de Construtores.

"Vencer o quarto título neste ano é algo que a equipe jamais poderia sonhar quando começou na F1 em 2005. Não podemos subestimar esta grande conquista. A equipe inteira trabalhou junto, com enorme comprometimento e determinação", exalou o dirigente. Outro destaque da noite foi o polonês Robert Kubica. O ex-piloto de Fórmula 1 levou o novo prêmio Personalidade do Ano, entregue pela FIA. A honraria foi escolhida, entre 10 indicados, por votação entre os profissionais de imprensa. Em seu ano de estreia, Kubica venceu o WRC2, espécie de segunda divisão do Mundial de Rali.