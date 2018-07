Vettel exalta segundo lugar em 'fim de semana incrível'

Segundo ele, a temporada 2012 da Fórmula 1 "tem sido boa" para ele e para a equipe. "Somos campeões de construtores. Agora, nossa próxima parada será no Brasil e, em termos de campeonato, estamos um pouco melhor após a corrida de hoje (domingo)", disse ele, comemorando o título conquistado pela Red Bull depois da prova de Austin.

Com 273 pontos, Sebastian Vettel está 13 à frente do segundo colocado, o espanhol Fernando Alonso (Ferrari). A temporada 2012 será decidida no próximo domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo. O alemão precisa de um quarto lugar para ser campeão.