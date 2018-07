Vettel fatura pole para o GP dos EUA e Massa supera Alonso no grid

AUSTIN - Sebastian Vettel deu mais um passo rumo ao tricampeonato na Fórmula 1. Líder isolado do campeonato, o alemão confirmou o domínio no novo Circuito das Américas neste sábado, após liderar os três treinos livres, e faturou a pole position do GP dos Estados Unidos. Único que pode impedir o título do alemão, Fernando Alonso vai largar somente em 8º. Seu companheiro na Ferrari, Felipe Massa, sairá em 6º.

Com sua sexta pole do ano, Vettel ficou mais perto de conquistar o título já em solo norte-americano, com uma etapa de antecipação. Entre diversas projeções para domingo, o alemão leva o tricampeonato se vencer e Alonso não passar do quinto lugar. Qualquer resultado mais favorável do espanhol adia a definição da temporada para o GP do Brasil, no dia 25, em São Paulo.

Vettel, que tem 10 pontos de vantagem sobre Alonso (255 a 245), vai largar ao lado do inglês Lewis Hamilton, com quem protagonizou bom duelo nos instantes finais do treino. O australiano Mark Webber será o terceiro no grid, seguido de Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Massa e Nico Hulkenberg.

Ao largar em um inesperado 8º lugar, após bons resultados nos treinos livres, Alonso terá dificuldade para alcançar o rival alemão. Alonso obteve somente o 9º melhor tempo do Q3, neste sábado, mas ganhou uma posição por causa da punição aplicada ao francês Romain Grosjean.

O piloto da Lotus, que foi o quarto mais rápido do Q3, perdeu cinco colocações no grid por ter trocado a caixa de câmbio. E terá que largar em 9º. Ele será seguido dos dois carros da Williams. Pastor Maldonado vai sair em 10º e o brasileiro Bruno Senna largará do 11º lugar.

O TREINO

Como aconteceu nas três sessões livres, de sexta e sábado, o bom público presente no Circuito das Américas viu Vettel impor seu amplo domínio sobre os rivais mais uma vez. Desde o Q1, o alemão foi cravando os melhores tempos da pista norte-americana até cravar a pole position, com o tempo de 1min35s657.

Enquanto Vettel "passeava" no novo traçado da F1, Alonso sofria para alcançar seu ritmo. O espanhol tinha dificuldade até para emparelhar os tempos de Massa, seu companheiro de Ferrari. Alonso só conseguiu avançar ao Q3, última sessão do treino, nos segundos finais do Q2.

A surpresa do Q2 foi a eliminação precoce de Jenson Button. O inglês acusou um problema no pedal do acelerador e acabou indo para os boxes mais cedo. Largará somente da 12ª posição do grid, enquanto seu companheiro Lewis Hamilton sairá do segundo posto.

Bruno Senna também caiu no Q2. Ele vai largar novamente atrás do companheiro de equipe, Pastor Maldonado. Como aconteceu no GP de Abu Dabi, há duas semanas, o piloto venezuelano avançou ao Q3, enquanto o brasileiro foi eliminado no Q2. Bruno sairá em 11º, logo atrás de Maldonado.

A corrida deste domingo está marcada para às 17 horas (de Brasília), com transmissão pelo canal fechado Sportv. A Rede Globo, que detém os direitos da F1 para TV aberta, só veiculará o GP dos Estados Unidos às 23h15.

Confira o grid de largada do GP dos Estados Unidos:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min35s657

2º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min35s766

3º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min36s174

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min36s708

5º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min36s794

6º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min36s937

7º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min37s141

8º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min37s300

9º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min36s587

10º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min37s842

11º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min37s604

12º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min37s616

13º - Paul di Resta (FRA/Force India), 1min37s665

14º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min37s879

15º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min38s206

16º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min38s437

17º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min38s501

18º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min39s114

19º - Timo Glock (ALE/Marussia), 1min40s056

20º - Charles Pic (FRA/Marussia), 1min40s664

21º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min40s809

22º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min41s166

23º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min42s011

24º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min42s740