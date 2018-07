Vettel faz o melhor tempo do último treino livre para o GP Espanha de F1 BARCELONA - O alemão Sebastian Vettel fez em sua única volta rápida no circuito o melhor tempo de todos no último treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1. Com seu Red Bull, ele saiu da garagem nos minutos finais e cravou 1min21s707, 84 milésimos de segundo mais rápido que o companheiro Mark Webber (AUS).