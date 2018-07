Vettel fecha dia final de testes na ponta; Massa é 6.º O alemão Sebastian Vettel fechou na liderança, nesta sexta-feira, o último dos três dias de testes que a Fórmula 1 realizou nesta semana no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O piloto da Red Bull cravou 1min32s984 e conquistou o melhor tempo do dia com certa folga em relação ao segundo colocado, o alemão Adrian Sutil, da Force India, que marcou 1min33s242.