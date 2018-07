Vettel fecha treinos livres na ponta e Alonso fica em 4º

O alemão cravou o tempo de 1min36s490, o melhor de todas as sessões realizadas até aqui, enquanto a segunda colocação deste último treino ficou com o inglês Lewis Hamilton, que marcou 1min36s748.

Já o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, voltou a mostrar força em um treino ao ficar em terceiro, com 1min37s001, superando o espanhol Fernando Alonso, único na briga pelo título com Vettel, que cronometrou 1min37s180 em sua melhor volta com a Ferrari para ficar em quarto.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, garantiu o sexto lugar ao marcar 1min37s262, enquanto o quinto tempo foi obtido pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, com 1min37s247. O australiano Mark Webber, o mexicano Sergio Pérez, o alemão Nico Hulkenberg e o inglês Jenson Button fecharam o grupo dos dez mais bem colocados.

Bruno Senna, que surpreendeu com uma boa oitava colocação na segunda sessão livre de sexta-feira, desta vez terminou em 11.º lugar, ficando logo à frente de Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, respectivos 12.º e 13.º nesta sessão. Já Massa, ao chegar em sexto, repetiu a mesma posição do segundo treino livre.

Os primeiros trabalhos do dia em Austin também contaram com um raro acidente envolvendo mais de um piloto em um treino livre. Sergio Pérez, embora tenha terminado a sessão com a boa oitava posição, conseguiu acertar o carro do francês Charles Pic, da Marussia, que estava lento na pista, quando tentava contornar a sétima curva do circuito. O acidente, porém, não teve maiores consequências para os monopostos, pois os dois se tocaram pneu com pneu e apenas foram depois para os boxes para checar se o choque causou algum problema maior.

Confira a classificação do terceiro e último treino livre do GP dos EUA:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min36s490

2.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min36s748

3.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min37s001

4.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min37s180

5.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min37s247

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min37s262

7.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min37s298

8.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min37s415

9.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min37s495

10.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min37s538

11.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min37s569

12.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min37s760

13.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min37s765

14.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min37s953

15.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min38s547

16.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min38s653

17.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min38s753

18.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min39s689

19.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min40s407

20.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min40s753

21.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min41s011

22.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min41s466

23.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min43s563

24.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min44s043