Vettel festeja pole, mas evita euforia antes de prova

"É uma corrida longa, com 78 voltas, e muitas coisas podem acontecer. Pole position é muito importante e nós (da Red Bull) estamos muito felizes com isso, mas não há nenhuma garantia para a corrida de amanhã (domingo). Precisamos dar o máximo e ver o que podemos fazer", ressaltou o líder do Mundial de Fórmula 1.

O alemão também destacou a dificuldade que foi conquistar a pole, depois de ter terminado anteriormente na ponta apenas a primeira sessão de treinos livres, realizada na quinta-feira. "É um longo caminho nessa pista. O treino de classificação é difícil, há três seguimentos (trechos complicados) e você tem de dar 100% em cada um deles", enfatizou.

Já o australiano Mark Webber, companheiro de Vettel, conquistou a terceira posição do grid e se mostrou satisfeito. "Se me perguntassem antes da classificação se me conformaria com um terceiro lugar, provavelmente eu diria que sim", disse o piloto da Red Bull, para depois exibir otimismo ao ser questionado se terá chances de brigar pela vitória saindo do terceiro posto. "É claro que é possível vencer. Qualificação aqui é fundamental, não há dúvida sobre isso", reforçou.

Webber também destacou que Vettel precisa ser valorizado por novamente ter conseguido o primeiro lugar do grid. "A pole é certamente legal de ter. Sebastian fez uma grande volta hoje (domingo) e mereceu a pole", ressaltou.