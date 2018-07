Vettel fica com a pole na etapa da Coreia do Sul; Massa é o sexto

Weber, Vettel e Alonso são os líderes do Mundial de pilotos. Foto: Lee Jae-Won/Reuters

O alemão Sebastian Vettel ficou com a pole position do GP da Coreia do Sul, etapa da Fórmula 1 que acontece neste domingo, a partir das 4 horas (horário de Brasília), no estreante circuito de Yeongam. E, comprovando o domínio da Red Bull, seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, garantiu o segundo lugar no grid.

Os dois carros da Red Bull conseguiram fazer tempos incríveis já na última volta da sessão de classificação, realizada neste sábado, e ultrapassaram o espanhol Fernando Alonso, que parecia estar com a pole garantida naquela altura do treino. Com isso, o piloto da Ferrari acabou ficando em terceiro lugar no grid de largada da corrida.

Os três primeiros colocados do grid são justamente os três melhores do campeonato. Webber lidera com 220 pontos, enquanto Alonso e Vettel aparecem logo atrás, ambos com 206. Faltando três etapas para o final da temporada, os dois pilotos da McLaren também brigam pelo título: os ingleses Lewis Hamilton e Jenson Button têm 192 e 189, respectivamente.

No GP da Coreia do Sul, prova que estreia no calendário da Fórmula 1, Hamilton vai largar em quarto lugar, enquanto Button conseguiu apenas a sétima posição no grid. Ambos, porém, ficaram longe do tempo de Vettel, que cravou 1min35s585 na parte final do treino de classificação e obteve a sua nona pole position em 17 etapas nesta temporada.

Entre os pilotos brasileiros, Felipe Massa conseguiu a sexta posição com a Ferrari e Rubens Barrichello, que também participou da terceira e última parte do treino de classificação, levou a sua Williams ao 10º lugar. Já Lucas di Grassi (Virgin) vai largar na 22ª colocação e Bruno Senna (Hispania) ficou em último no grid do GP da Coreia do Sul.

Confira o grid de largada:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

2) Mark Webber (AUS/Red Bull)

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

4) Lewis Hamilton (ING/McLaren)

5) Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari)

7) Jenson Button (ING/McLaren)

8) Robert Kubica (POL/Renault)

9) Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

10) Rubens Barrichello (BRA/Williams)

11) Nico Hulkenberg (ALE/Williams)

12) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

13) Nick Heidfeld (ALE/Sauber)

14) Adrian Sutil (ALE/Force India)

15) Vitaly Petrov (RUS/Renault)

16) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso)

17) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso)

18) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India)

19) Jarno Trulli (ITA/Lotus)

20) Timo Glock (ALE/Virgin)

21) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus)

22) Lucas di Grassi (BRA/Virgin)

23) Sakon Yamamoto (JAP/Hispania)

24) Bruno Senna (BRA/Hispania)