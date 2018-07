Vettel iguala recorde, mas ressalta feito de Mansell O alemão Sebastian Vettel alcançou o recorde de pole positions em uma mesma temporada da Fórmula 1, ao garantir neste sábado o primeiro lugar no grid para o GP de Abu Dabi, que acontecerá no domingo. Assim, o piloto da Red Bull iguala o número de Nigel Mansell, que conseguiu 14 poles no Mundial de 1992.