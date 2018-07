Vettel lamenta 2º lugar, e admite ameaça da McLaren Sebastian Vettel voltou a demonstrar preocupação com a evolução das equipes rivais neste domingo. O piloto alemão, que não conseguiu acompanhar o ritmo da McLaren do vencedor Jenson Button, lamentou o segundo lugar no GP da Hungria e disse que a Red Bull precisa ficar atenta para não ser surpreendida no final da temporada.