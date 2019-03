Vettel lamenta 4º lugar na Austrália e diz que não teve confiança no carro

A estreia na temporada 2019 da Fórmula 1 definitivamente não aconteceu da forma que a Ferrari esperava. Depois de mostrar-se veloz nos testes de pré-temporada, a equipe não repetiu o desempenho e viu Sebastian Vettel terminar apenas na quarta colocação na prova deste domingo, na Austrália. O próprio piloto lamentou o rendimento e admitiu que não sentiu confiança no carro.

"Nós simplesmente estávamos devagar. Tive menos aderência. Em Barcelona (nos testes de pré-temporada), estávamos felizes com a resistência dos pneus, o balanço estava correto, o carro respondia ao que eu pedia e tínhamos muita confiança. Neste fim de semana, para resumir, não senti confiança. Não tive o carro certo para dar a volta por cima, não estava fazendo o que eu mandava", declarou.

Vettel terminou uma posição à frente de seu novo companheiro, Charles Leclerc, mas quase a um minuto do vencedor da prova, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Foi a primeira vez desde que o alemão chegou à Ferrari que ele ficou fora do pódio no circuito de Albert Park.

"Houve alguns lampejos. Uma vez ou outra estávamos fortes. Nosso desempenho em algumas curvas foi bom, mas na maioria delas não foi. Foi por isso que estávamos mais devagar do que os outros e perdemos hoje", apontou.

O resultado de Vettel só não foi pior porque a Ferrari pediu que Leclerc não ultrapassasse o alemão na reta final da prova, quando tinha pneus menos desgastados e estava bem mais veloz na pista. O monegasco admitiu o pedido da equipe, mas minimizou. "Eu tinha mais ritmo, mas a equipe pediu que guardássemos a posição. Tínhamos mais a perder do que a ganhar, então não me queixo."