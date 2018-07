Vettel lamenta abandono em Valência: 'Podia ter vencido'

"O motor falhou e desligou sozinho. E aí não havia mais nada a fazer. Neste momento, ainda não está claro qual foi a causa do problema", comentou o piloto alemão, após mostrar indignação com a falha inesperada.

Vettel deixou a corrida logo depois que o safety car entrou na pista e atrapalhou sua estratégia. Até então, ele liderava a prova com larga vantagem e parecia encaminhar a vitória sem sofrer ameaças. "Era uma grande corrida até aquele momento. Estava muito rápido e acho que poderia cruzar a linha de chegada na frente", avaliou. "Obviamente é uma pena, é frustrante. Poderíamos ter vencido".

Apesar do abandono, o alemão viu motivos para otimismo na sequência desta equilibrada temporada. "A coisa mais importante deste fim de semana é que vimos que podemos ser realmente rápidos. Estamos crescendo passo a passo e isso me faz voltar para casa com mais confiança do que indignação".