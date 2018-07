Vettel lamenta chuva em Sepang e reclama dos pneus

"Acho que hoje (sexta) foi um dia incomum, já que na segunda parte do treino uma parte da pista estava muito molhada e outra mais seca - apesar de que o calor secou tudo rapidamente. Durante a tarde nós não conseguimos produzir muito por conta do clima, mas a manhã até que foi boa", declarou.

Além de lamentar o clima, o piloto da Red Bull reclamou diretamente do carro. Para ele, os pneus se degradaram muito rapidamente nesta sexta. "Os pneus não duraram muito. Precisamos acertar algumas coisas durante a noite para evoluir e dar alguns passos à frente", afirmou.

Companheiro de Vettel, o australiano Mark Webber foi o mais rápido da primeira sessão e quarto no total, com a marca de 1min36s935. Assim como o alemão, ele também lamentou a chuva na segunda parte do treino e reclamou dos pneus.

"Foi um dia tranquilo para nós, mas temos que melhorar algumas coisas. Os pneus não suportaram as condições, ainda são a coisa mais importante no momento, é tudo sobre eles. Está muito quente dentro do carro, mas se eu estou com calor, então todo mundo também está. E não está tão ruim como nos outros anos", comentou.